Испания

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче с Эйбаром (4:1).

Реал без проблем обыграл сегодня Эйбар (4:1). Бензема, который не забивал в чемпионате с января, прервал свою безголевую засуху, отличившись дублем. Также по одному мячу забили Хамес Родригес и Асенсио.

"Это был очень хороший ответ на критику от игроков, мы начали этот матч очень хорошо и сумели забить три мяча в течении получаса игры", — сказал Зидан после матча.

"Бензема? Я очень рад его игре. Он сумел забить гол и хорошо взаимодействовал с другими игроками атаки"

"Команда не может всегда выступать хорошо, но сегодня мы провели отличный матч с хорошей интенсивностью", — добавил тренер.

Следующий матч Реал проведет 7 марта с Наполи в рамках 1/8 Лиги чемпионов.