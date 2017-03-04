Испания

Матч 26-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Сельтой окончился крупной победой каталонцев (5:0).

После серии неудачных результатов в чемпионате и Лиге чемпионов, Барселона постепенно стала приходить в себя. Матч с Сельтой стал лишним подтверждением того, что сейчас команда в хорошей форме.

Обычно игры с Сельтой проходят для Барселоны довольно сложно, но сегодня был явно не тот случай. Хозяева с самого начала взяли мяч под свой контроль, но первые 15 минут моментов не создавали. А вот открыть счет Барселона могла на 19-ой минуте, когда Суарес и Месси поочередно пробили в штангу.

Гола пришлось подождать еще пять минут, когда Месси взял мяч в центре поля, сам прошел к линии штрафной и отправил мяч в нижний угол. Совершенно легкий и в то же время красивый гол от аргентинца.

Пропущенный гол никак не повлиял на Сельту, которая практически весь тайм оборонялась и не била по воротам соперника. Оборонительная тактика не принесла никаких плодов гостям, поскольку еще до перерыва Неймар удвоил счет, красиво перекинув голкипера. У Сельты за весь тайм был лишь один неплохой момент, когда Ронкалья пробил рядом со штангой после розыгрыша стандарта.

Во втором тайме характер игры никак не поменялся. Сельта сидела на своей половине поля, но ничего не могла поделать с атаками Барселоны. В какой-то момент команда посыпалась. За семь минут гости умудрились пропустить три гола.

Сначала Ракитич замкнул комбинацию партнеров. Хорват пребывал в офсайде, но вряд ли для Сельты это послужит достойным оправданием. Через пару минут прострел Месси замкнул Умтити, а еще чуть позже сам Месси оформил дубль.

С преимуществом в пять голов Барселона дала Сельте создать пару моментов, но даже с убойных ситуаций гости умудрялись бить мимо. Абсолютно заслуженный счет и очень красивая игра Барселоны, тогда как Сельта откровенно разочаровала.

Барселона - Сельта 5:0

Голы: Месси, 24, 64, Неймар, 40, Ракитич, 57, Умтити, 61

Барселона: тер Штеген — Серхи Роберто (Иньеста, 67), Пике, Умтити, Альба — Ракитич, Бускетс (Маскерано, 60), Рафинья — Месси, Суарес, Неймар (Денис Суарес, 70)

Сельта: Альварес — Джони, Гомес, Кабрал, Мальо — Радойя, Ронкалья, Бонгонда (Систо, 52), Васс (Диас, 69), Аспас — Гвидетти (Хосабед, 63)

Предупреждения: Бускетс — Кабрал, Радоя, Гомес