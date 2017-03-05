Испания

Нападающий Барселоны Неймер считает, что нынешний сезон для него является лучшим в футболке Барселоны, также бразилец расстроен тем, что наставник команды Луис Энрике покинет команду по завершению текущего чемпионата.

Вчера Барселона крупно обыграла Сельту на своем поле (5:0). Неймар забил один из мячей своей команды в этом поединке.

"Я думаю, что это мой лучший сезон в Барселоне. И я, я команда становимся лучше и это очень важно", — цитирует футболиста официальный сайт каталонцев.

"Печально, что Энрике скоро покинет команду, мы его очень любим. Команда провела с ним три сезона, мы очень верили в него".

"Он знает, что для него будет лучше в дальнейшем. Игроки команды просто счастливы, что он помог нам завоевать так много трофеев за эти три сезона. Желаю Энрике только всего самого лучшего в жизни", — добавил футболист.

В этом сезоне 25-летний бразилец провел за Блаугранас 33 поединка, в которых отметился 12 забитыми голами и 19 голевыми передачами.