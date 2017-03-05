Испанский полузащитник Саутгемптона Ориоль Ромеу попал в сферу интересов Барселоны.
Ориоль Ромеу, Getty Images
05 марта 2017, 15:51
По информации Mundo Deportivo, после серии удачных матчей за Святых Ромеу стал трансферной целью каталонцев.
25-летний испанец рассматривается как альтернатива полузащитнику Барселоны Серхио Бускетсу. Стоит отметить, что до перехода в Челси Ромеу играл за вторую команду "сине-гранатовых".
В этом сезоне за Саутгемптон Ориоль провел 36 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.