Испания

Испанский полузащитник Саутгемптона Ориоль Ромеу попал в сферу интересов Барселоны.

По информации Mundo Deportivo, после серии удачных матчей за Святых Ромеу стал трансферной целью каталонцев.

25-летний испанец рассматривается как альтернатива полузащитнику Барселоны Серхио Бускетсу. Стоит отметить, что до перехода в Челси Ромеу играл за вторую команду "сине-гранатовых".

В этом сезоне за Саутгемптон Ориоль провел 36 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.