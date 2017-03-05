Испания

Спортинг уступил дома Депортиво и понизил свои шансы на сохранение прописки в Примере.

В поединке двух команд, ведущих борьбу за выживание в высшем испанском дивизионе, сильнее оказались гости, которые оторвались от зоны вылета на 4 очка. А Спортинг теперь отстает от Депортиво на 6 пунктов.

Спортинг — Депортиво 0:1

Гол: Москера, 45+1.

Спортинг: Пичу Куэльяр — Дуглас (Чоп, 75), Хорхе Мере, Аморебьета, Канелья — Серхио Альварес, Микель Весга, Мои Гомес (Виктор Родригес, 14; Карлос Кастро, 66) — Карлос Кармона, Траоре, Бурги.

Депортиво: Люкс — Хуанфран, Аррибас, Сидней, Наварро — Борхес, Москера — Фаджр, Чолак (Карлес Хиль, 57), Луизиньо (Джон, 85)- Андоне (Хоселу, 66).

Предупреждения: Хорхе Мере, Канелья Микель Весга — Наварро, Аррибас, Москера, Луизиньо, Чарлес Хиль.

На 32-й минуте Чолак не реализовал пенальти (вратарь).