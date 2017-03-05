Испания

Полузащитник Хамес Родригес не намерен покидать мадридский Реал этим летом.

Хамес Родригес настаивает, что он не намерен менять клубную прописку этим летом.

Колумбиец не имеет регулярного места в стартовом составе команды Зинедина Зидана, и слухи связывали 25-летнего полузащитника с переходом в Челси или Манчестер Юнайтед.

"Я думаю лишь о том, чтобы хорошо проявить себя, когда получаю возможность сыграть", — заявил Хамес.

"Я хочу остаться здесь. Очевидно, невозможно предсказать, что произойдет в будущем, но я хочу остаться".

В текущем сезоне Хамес Родригес провел за Реал 23 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.