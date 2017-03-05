Испания

Криштиану Роналду провел тренировку вместе с остальными игроками мадридского Реала.

Мадридский Реал провел восстановительную тренировку после матча против Эйбара.

Криштиану Роналду, который пропускал выезд на Ипуруа, присоединился к товарищам по команде на тренировочном поле.

Ожидается, что португалец будет готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи на Сан-Паоло. Матч в Мадриде завершился победой Реала со счетом 3:1.