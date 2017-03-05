Испания

Разгромив дома Валенсию, Атлетико возвращается в зону Лиги чемпионов.

Лишь два дня Реал Сосьедад наслаждался пребыванием на четвертом месте. Однако в воскресенье Матрасники, крупно обыгравшие Валенсию благодаря дублю Антуана Гризмана и еще одному голу Кевина Гамейро, вытеснили басков из зоны Лиги чемпионов. А Летучие Мыши уже, похоже, простились с мечтами о Европе.

​Атлетико — Валенсия 3:0

Голы: Гризманн, 10, 83, Гамейро, 48.

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Эрнандес, Филипе Луис — Карраско (Партей, 77), Габи, Сауль, Коке — Гризманн (Корреа, 85), Гамейро (Гайтан, 71).

Валенсия: Диего Алвес — Жоао Конселу, Гарай, Мангаля, Хосе Гайя — Солер, Перес (Баккали, 67), Дани Парехо — Мунир (Санти Мина, 67), Дзадза, Орельяна.

Предупреждения: Карраско — Перес, Санти Мина.