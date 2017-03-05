Испания

Разгромное поражение от Лас-Пальмаса еще на шаг приближает Осасуну к Сегунде.

Было бы удивительно, если бы Лас Пальмас, в прошлом туре выдавший яркий поединок против Реала и едва не обыгравший нынешнего потенциального лидера чемпионата Испании на Сантьяго Бернабеу, испытал бы проблемы с безнадежным аутсейдером первенства. Однако Осасуна сопротивлялась отчаянно и даже ушла на перерыв, ведя в счете...

Лас Пальмас - Осасуна 5:2

Голы: Хесе, 7, 87, Ливайя, 55, Унай Гарсия, 70, автогол, Роке Меса, 76 — Кенан, 31, 37.

Лас Пальмас: Хави Варас — Давид Симон, Лемос (Давид Гарсия, 83), Бигас, Дани Кастельяно — Висенте Гомес, Роке Меса, Хонатан Виера — Тана (Боатенг, 68), Ливайя (Халилович, 73), Хесе.

Осасуна: Сиригу — Ойер, Унай Гарсия, Давид Гарсия, Фуэнтес — Лое, Фран Мерида — Олавиде (Беренгер, 59; Роберто Торрес, 69), Де лас Куэвас (Серхио Леон, 73), Хайме Ромеро — Кенан.

Предупреждения: Ливайя, Боатенг, Роке Меса, Дани Кастельяно — Давид Гарсия, Кенан, Фран Мерида, Лое.