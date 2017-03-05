Испания

Возможность тренировать Давида Силву была одной из причин, почему Пеп Гвардиола решил присоединиться к Манчестер Сити.

После победы над Сандерлендом (2:0) менеджер Манчестер Сити Пеп Гвардиола назвал плеймейкера Горожан Давида Силву одним из лучших игроков, с которыми он работал за свою карьеру.

"Давид — один из лучших игроков, которых я тренировал в своей жизни, так что мне очень с ним повезло", — сказал Гвардиола.

"Я хотел работать с ним, и это было одной из причин, почему я приехал сюда. Я работал в Испании, когда он играл за Валенсию. Я был в Барселоне и думал: "Ничего себе! Этот парень особенный!". Но больше всего я был впечатлен его стремлением к победам".

"Он давно в Англии, так что вы знаете, насколько он техничен. Но я работаю с ним и вижу, что он победитель, у него менталитет победителя, он боец, он постоянно перемещается по полю, он фантастический игрок", — заключил Гвардиола.

В текущем сезоне Давид Силва провел за Манчестер Сити 32 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.