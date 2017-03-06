Испания

Руководство Барсы установило потолок зарплаты, который клуб может платить своему лидеру.

Совсем недавно Лионель Месси отверг предложение из Китая, которое гарантировало ему годовую зарплату в 50 миллионов евро. Руководство Барселоны не в состоянии платить аргентинцу такую экстравагантную сумму, и надеется, что Лео согласится на условия нового контракта, которые ограничиваются "всего" 35 миллионами.

По информации Marca, это предел, на который может пойти каталонский гранд, чтобы удовлетворить запросы своей иконы. Однако боссы Барселоны надеются, что футболист, для которого столица Каталонии стала вторым домом, не захочет ее покидать и все же подпишет новое соглашение.

Если верить словам спутницы жизни Месси Антонеллы Роккуццо, то они решили, что покинут Барселону, где их сын уже начал заниматься в футбольной школе Барсы вместе с отпрысками Луиса Суареса и Жерара Пике, только ради того, чтобы вернуться в свой родной город — Росарио.