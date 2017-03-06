Испания

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи привлек внимание Барселоны.

Прошлым летом слухи прочили Бонуччи уход из Ювентуса. Итальянца связывали с переходом в Челси или Манчестер Сити.

В итоге защитник остался и продлил контракт с клубом до 2021 года. Тем не менее, слухи вновь начали циркулировать после того, как Лео повздорил с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Испанские СМИ сообщают, что в защитнике заинтересована Барселона. Кроме того, ранее появлялась информация, что каталонский клуб может возглавить все тот же Аллегри.

Стоит отметить, что в 2006 году из Ювентуса в Барселону перебрались двое защитников, которые принадлежали к когорте сильнейших на своей позиции – Лилиан Тюрам и Джанлука Дзамбротта.