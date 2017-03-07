Полузащитник Реала Гарет Бэйл рассказал о роли Роналду в его карьере и мадридском Реале в целом.
Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Getty Images
07 марта 2017, 08:45
Бэйл впечатлен тем, как португалец развивался в Мадриде на протяжении своей карьеры.
"Мы всегда хорошо ладим с Криштиану. Вместе мы забили много голов, отдали большое количество результативных передач и два раза выигрывали Лигу чемпионов", — цитирует валлийца Daily Mail.
"Роналду в отличной форме, но его роль в команде изменилась, теперь он больше нападающий. Когда он был моложе, в Манчестере, например, играл больше из глубины".
"Криштиану очень эффективен в штрафной площади, много забивает и отдает голевые пасы. Он знает, что делает, и делает это хорошо", — добавил Бейл.
Сегодня, в матче против Наполи, который начнется в 21:45, у Роналду будет отличный шанс прервать свою пятиматчевую безголевую серию в Лиге чемпионов.