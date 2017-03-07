Испания

Полузащитник Реала Гарет Бэйл рассказал о роли Роналду в его карьере и мадридском Реале в целом.

Бэйл впечатлен тем, как португалец развивался в Мадриде на протяжении своей карьеры.

"Мы всегда хорошо ладим с Криштиану. Вместе мы забили много голов, отдали большое количество результативных передач и два раза выигрывали Лигу чемпионов", — цитирует валлийца Daily Mail.

"Роналду в отличной форме, но его роль в команде изменилась, теперь он больше нападающий. Когда он был моложе, в Манчестере, например, играл больше из глубины".

"Криштиану очень эффективен в штрафной площади, много забивает и отдает голевые пасы. Он знает, что делает, и делает это хорошо", — добавил Бейл.

Сегодня, в матче против Наполи, который начнется в 21:45, у Роналду будет отличный шанс прервать свою пятиматчевую безголевую серию в Лиге чемпионов.