Испания

Капитан Атлетико Габи должен будет перенести операцию на сломанных пальцах правой руки.

В последнем матче чемпионата Испании с Валенсией (3:0) 33-летний полузащитник провел на поле все 90 минут и помог своей команде одержать уверенную победу.

Весь матч футболист играл с повязкой на руке, но сейчас травма футболиста требует немедленной медицинской помощи. Операция пройдет в ближайшие дни.

В связи с этим, испанец пропустит следующий матч чемпионата Испании, но ожидается , что он успеет восстановиться к ответному поединку с Байером в Лиге чемпионов. Напомним, что в первом матче противостояния мадридская команда одержала выездную победу (4:2).

В этом сезоне Габи провел за Матрасников 36 матчей, в которых не отметился голами, но сумел отдать две голевые передачи.