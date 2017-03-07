Испания

Генеральный директор Барселоны Арьедо Браида уверен, что нападающий команды Лионель Месси продлит контракт с клубом. Арьедо считает, что Барселона — идеальное место для аргентинца.

Текущий контракт Месси с Барселоной истекает в 2018 году, и пока Лионель не спешит ставить свою подпись под новым соглашением. На фоне этого аргентинцу прочат уход из Барселоны в одну из команд АПЛ или ПСЖ. Но директор Блаугранас верит, что Лионель продлит свой контракт и останется в Барсе.

"Барселона — идеальное место для Месси. Это идеальное сочетание, идеальный брак", — цитирует Браиду Radio Anch'io Sport.

"Лионель служит Барсе, а она ему. Это его город и он не уйдет из Барселоны"

Арьедо считает, что с аргентинцем "сине-гранатовые" способны пройти ПСЖ после поражение (0:4) в первом матче.

"Очень трудно оправиться от поражения 0:4, но когда у тебя в команде Месси, нет ничего невозможного", — добавил генеральный директор Браида.

В этом сезоне за Барселону Лионель провел 37 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 15 ассистов.