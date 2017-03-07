Испания

Главной задачей Реала на летнем трансферном рынке будет приобретение полузащитника Челси Эдена Азара.

Реал уже давно присматривается к звезде Челси Эдену Азару, и в связи с ожиданием ухода с Сантьяго Бернабеу Иско и Хамеса Родригеса, Бланкос намерены всерьез приступить к задаче "соблазнения" бельгийца.

Как было озвучено в эфире программы Tiempo de Juedo, мадридский клуб намерен обменять Эдена на Хамеса с возможной доплатой. Теоретически частью сделки может стать и Иско, контракт которого с Реалом истекает в 2018 году. Тренер Королевского клуба Зинедин Зидан не будет препятствовать уходу полузащитника, который никак не может пробиться в основной состав и недоволен недостатком игровой практики.

26-летний Азар отыграл за Челси 234 матча, в которых забил 65 мячей, и стал чемпионом Англии в 2015 году. Однако бельгиец как-то обмолвился, что его вдохновляет перспектива когда-нибудь оказаться на Сантьяго Бернабеу.