Испания

Руководство Атлетико убежденно, что нападающий команды Антуан Гризманн следующий сезон начнет в качестве игрока Матрасников.

Манчестер Юнайтед проявляет повышенный интерес к персоне Гризманна. В сети даже появлялась информация о том, что Красные дьяволы согласовали с французом условия личного контракта и Антуан летом переберется в Манчестер.

Тем ни менее, по информации AS, боссы мадридской команды уверенны, что нападающий счастлив в Атлетико и начнет следующий сезон в составе их команды.

Как сообщает источник, Гризманн испытывает сильное чувство привязанности к своей нынешней команде.

Текущий контракт связывает француза с Атлетико до лета 2021 года. Сумма отступных за футболиста составляет 100 миллионов евро.

В этом сезоне Антуан провел за Матрасников 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 10 результативных передач.