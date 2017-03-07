Руководство Атлетико убежденно, что нападающий команды Антуан Гризманн следующий сезон начнет в качестве игрока Матрасников.
Антуан Гризманн, Getty Images
07 марта 2017, 11:40
Манчестер Юнайтед проявляет повышенный интерес к персоне Гризманна. В сети даже появлялась информация о том, что Красные дьяволы согласовали с французом условия личного контракта и Антуан летом переберется в Манчестер.
Тем ни менее, по информации AS, боссы мадридской команды уверенны, что нападающий счастлив в Атлетико и начнет следующий сезон в составе их команды.
Как сообщает источник, Гризманн испытывает сильное чувство привязанности к своей нынешней команде.
Текущий контракт связывает француза с Атлетико до лета 2021 года. Сумма отступных за футболиста составляет 100 миллионов евро.
В этом сезоне Антуан провел за Матрасников 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 10 результативных передач.