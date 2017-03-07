Испания

Football.ua подводит итоги двадцать шестого тура чемпионата Испании.

26-й тур Примеры прошел практически без сенсаций. Из первых 7 команд турнирной таблицы победить не удалось лишь одной. Речь о Севилье, но об этом немного позже. Также прогнозируемой победы добился Лас Пальмас, который в родных стенах покуражился с Осасуной.

Важнейших викторий в контексте борьбы за выживание добились Леганес и Депортиво. Для бело-голубых победа над хихонским Спортингом и вовсе стала первой выездной победой за 13 поединков.

Результаты тура:

Разминка Барселоны перед матчем с ПСЖ

В отчетном туре на Камп Ноу заглянула амбициозная Сельта, которая в первом круге расправилась с Барселоной на Балаидосе — 4:3. Теперь же "сине-гранатовым" удалось вернуть Кельтам должок. Барселона просто-напросто смела своего соперника, отправив в его ворота пять безответных мячей, что определенно добавило позитива команде перед важным матчем с ПСЖ в Лиге чемпионов.

Особенно феерил в этом поединке Лео Месси, который записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи. Такая результативность явно не помешает блаугранас в ближайшую среду в игре с ПСЖ, которому хозяева должны будут забивать минимум четыре гола. Футбольная общественность мало верит в камбэк от Барселоны, однако эта команда способна сотворить чудо — за последние несколько лет мы с вами в этом убеждались неоднократно.

В прошлом туре Спортинг получил от Барсы 6 голов, сейчас 5 — Сельта. Понятно, что ПСЖ находится на другой планете по сравнению с предыдущими соперниками "сине-гранатовых", однако списывать каталонцев со счетов еще до начала матча явно не стоит.

Отдельно отметим дебютный гол за Барселону центрального защитника команды Самуэля Умтити, который выступает за испанский коллектив с прошлого лета. Французский футболист камерунского происхождения подключился к розыгрышу углового, а впоследствии замкнул прострельную передачу от Лионеля Месси. Привет Хавьеру Маскерано.

Легчайшая победа Реала без Роналду и Бэйла

Реал за несколько матчей умудрился растерять преимущество над Барселоной и опустился на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Да, у Сливочных остается матч с Сельтой в запасе, однако на Балаидосе победить не так уж и просто. Сейчас бланкос обязаны выигрывать в каждом матче и не оглядываться на результаты соперников. В этом туре подопечные Зидана отправились в Эйбар, где им противостояла одноименная команда.

В этом поединке вне состава оказались сразу несколько лидеров гостей. Речь о Криштиану Роналду, Марсело и Гарете Бэйле. Португалец получил небольшое повреждение в прошлом матче с Лас Пальмасом (3:3), бразильцу предоставили дополнительный отдых, а валлиец пропускал игру из-за дисквалификации. Несмотря на потерю ведущих футболистов, Реал не испытал проблем в матче с Эйбаром.

Победили гости во многом благодаря Кариму Бензема и Хамесу Родригесу. Первый отметился в матче дублем и ассистом, а второй — голом и результативной передачей. Сделали это футболисты уже к 30-й минуте встречи, что предрешило исход поединка. Во второй половине встречи Эйбар добил Асенсио, а последующий гол хозяев не имел уже никакого значения. После матча расстроенный наставник Эйбара Хосе Луис Мендилибар пенял на то, что Эйбар просто-напросто подарил сопернику первый тайм.

Отметим, что в текущем сезоне лидер Реала Криштиану Роналду пропустил вот уже 10 матчей Реала во всех турнирах. Интересно, что в этих встречах Сливочные не уступили ни разу, добившись при этом девяти побед, а один поединок свели вничью.

Севилья потеряла важнейшие очки

Текущий сезон является одним из лучших для Севильи за последние годы. Приход на тренерский мостик Хорхе Сампаоли заметно встряхнул команду и она стала играть в совершенно другой футбол. Такое чувство, что аргентинский специалист за короткий период смог изменить менталитет футболистов и они стали мыслить иначе. Однако, не все так хорошо, как кажется на первый взгляд.

В матче с Алавесом проявились некоторые проблемы Севильи. В глаза бросилось желание гостей во втором тайме сохранить победный счет, забыв при этом про атакующие действия. За это Алавес без особых проблем наказал соперника, отобрав у него такие важные два пункта. Как бы в таких случаях действовали Реал и Барселона, с которыми андалусийцы борются за первую строчку? Они бы не отходили в защиту, а продолжали бы гнуть свою линию и наверняка бы укрепили свое преимущество.

Севилья же крайне боялась упустить желанный результат и предпочла отсидеться в защите. За весь второй тайм гости не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, тогда как у Алавеса этот показатель достиг 4 выстрелов. Крайне обидный результат для претендента на чемпионство, однако нельзя сказать, что Алавес не заслужил ничью. Эпизодами хозяева действовали лучше оппонента и при определенной удаче и вовсе могли рассчитывать на три очка.

Теперь отставание Севильи от Реала и Барселоны достигло 3 и 4 очков соответственно. Впереди у Нервионцев важнейший отрезок чемпионата, который включает в себя ответный матч против Лестера в Лиге чемпионов, а также выездные игры против Атлетико и Барселоны в чемпионате. Перед Матрасниками будет домашний поединок с Леганесом, а перед Барсой — игра со Спортингом из Хихона, однако в них Севилья без каких-либо вопросов должна набирать по три балла.

Легкие победы Атлетико и Вильярреала, перестрелка Бетиса и Сосьедада

В матчах Атлетико — Валенсия и Вильярреал — Эспаньол сенсаций не произошло. Хозяева поединков добились вполне прогнозируемых побед и продолжили битву за четвертую строчку. Да, Атлетико наверняка еще надеется попасть в топ-3, что вполне возможно, ведь до конца чемпионата еще далеко, однако, кажется, что Матрасникам нужно сконцентрироваться на сохранении четвертой строчки и матчах Лиги чемпионов.

Что касается Вильярреала, то команда наверняка засматривается на 4 место, ведь до него Желтую Субмарину отделяет всего 4 очка. Эспаньол и Валенсия, потерпевшие поражения в этом туре, традиционно, как для матчей на выезде, показали слабую игру и ни с чем отправились домой. Интересно, что Летучие Мыши в матче с Атлетико умудрились больше соперника владеть мячом (57 на 43), однако в общем хозяева выглядели на голову сильнее и спокойно разгромили своего соперника.

Матчем-открытием тура стал поединок в Севилье между Бетисом и Реал Сосьедадом. Команды вполне предсказуемо предпочли сыграть в открытый футбол, что вылилось в пять забитых голов. Соперникам не понадобилось время на раскачку и уже к 16-й минуте они обменялись голами. В середине тайма гости отметились во второй раз, на что у Бетиса нашелся ответ в середине уже второй половины встречи. Тем не менее, последнее слово было за Сосьедадом. Капитан команды Хави Прието откликнулся на передачу от Оярсабаля и головой отправил мяч в дальний угол, поймав голкипера на противоходе.

Сосьедад продолжает оказывать давление на Атлетико, отставая от этой команды всего на один балл. В следующем туре состоится баскское дерби между Сосьедадом и Атлетиком, в котором Реалу снова предстоит доказывать свои амбиции касательно попадания в зону Лиги чемпионов. Бильбао, в свою очередь, еще надеется оказаться в Лиге Европы по итогам сезона, так что поединок обещает быть крайне принципиальным.

Долгожданная победа Лас Пальмаса, первый дубль Хесе в Примере

Последний раз Лас Пальмас побеждал в конце января в матче против Валенсии (3:1). С тех пор команда потерпела четыре поражения кряду, но в прошлом туре умудрилась добиться ничейного результата на Сантьяго Бернабеу в игре с Реалом (3:3).

В этом туре на Гран-Канарию заглянула Осасуна, которая семимильными шагами направляется в Сегунду. Хозяева было безоговорочным фаворитом поединка, что было успешно доказано на футбольном поле. Уже на 7-й минуте первым голом за новую команду отметился Хесе Родригес, выступающий за нынешнюю команду на правах аренды из ПСЖ. Неожиданно после 30-й минуты матча гости умудрились дважды огорчить Лас Пальмас, однако во втором тайме хозяева исправили ситуацию, отправив в ворота соперника 4 безответных гола.

Отметим, что последний гол в матче забил все тот же Хесе Родригес. Интересно, что испанец впервые в карьере отметился дублем в матчах Примеры.

В матчах за 6 очков победили Леганес и Депор

26-й тур хорнады подарил зрителям сразу два поединка между командами, борющихся за сохранение прописки в элитном испанском дивизионе. Речь о противостояниях Спортинг — Депортиво и Леганес — Гранада. В итоге побед добились команды, которые находились выше своих соперников в турнирной таблице Ла Лиги, что еще больше осложнило жизнь проигравшим командам. Отдельно отметим викторию Депортиво, ведь команда из Ла-Коруньи не знала вкуса победы на протяжении 13 выездных матчей кряду.

Что касается второй встречи, то Леганес на 100% наиграл на победу, однако решающий гол был забит в последнюю десятиминутку. К сожалению, в этом поединке не смог помочь гостям украинец Артем Кравец, который совсем недавно восстановился после повреждения. Кто знает, быть может присутствие Артема помогло бы Гранаде выглядеть хотя бы немного агрессивнее в атаке, ведь за весь матч гости нанесли всего-навсего один удар по воротам соперника.

Игрок тура:

Лео Месси. Аргентинец отметился в матче с Сельтой двумя голами, двумя ассистами и просто показал блестящую игру в своих лучших традициях.

Гол тура:

Все тот же Лионель Месси совершил прекрасный забег практически с центра поля, обыграл парочку оппонентов и спокойно поразил ближний угол ворот соперника. Прекрасное взятие ворот, которое положило начало разгрому Сельты.

Цифры и факты тура:

32 — Кейлор Навас пропустил 32 гола во всех соревнованиях, а это на один больше, чем за весь прошлый сезон.

6 — столько голов футболист Севильи Виссан Бен Йеддер отправил в ворота баскских команд в этом сезоне.

200 — наставник Атлетико Симеоне достиг отметки в 200 матчей у руля Матрасников в Примере.

7 — уже 7 матчей кряду Севилья не может забить Алавесу больше одного гола на выезде.

100 — 55 голов забил Антуан Гризманн за 100 матчей за Атлетико в Ла Лиге.

1 — лишь раз Алавес проигрывал Севилье на своем поле. Случилось это в далеком 2001 году.

37 — Лео Месси забил в этом сезоне 37 голов в 37 матчах за Барселону во всех турнирах.

5 — пять голов забил капитан Реал Сосьедада Хави Прието в матчах на выезде в этом сезоне. Лучший показатель испанца за его карьеру.

50% — Лео Месси забил 13 голов в последних матчах за Барсу, совершив при этом 26 ударов.

13 — на протяжении 13 игр Атлетик Б не проигрывает на родном стадионе. Клубный рекорд — 14 поединков.

11 — столько обводок совершил Неймар в матче против Сельты.

4 — впервые в сезоне Лео Месси принял участие в четырех голах своей команды (2 гола и 2 ассиста).

18 — Барселона не проигрывает в Ла Лиге на протяжении 18 матчей (13 побед, 5 ничьих).

3 — впервые в сезоне Карим Бензема принял участие в трех голах своей команды (2 гола и 1 ассист).

2 — Хесе Родригес забил за один матч за Лас Пальмас столько же, сколько за 16 игр за ПСЖ.

Турнирная таблица:

Список бомбардиров:

Расписание 27-го тура:

Александр Пузик, Football.ua