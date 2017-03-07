Испания

Новым тренером вратаря Малаги и сборной Украины Дениса Бойко стал Мичел.

7 поражений в 10 матчах переполнили чашу терпения боссов Малаги. Марсело Ромеро, сменившему в декабре на тренерском мостике Анчоусов Хуанде Рамоса, указали на дверь.

Как сообщает Marca, ставшую вакантной должность на Ла Росаледе займет Мичел, причем руководство клуба собирается заключить с экс-игроком сборной Испании долгосрочный контракт.

Последним местом работы 53-летнего специалиста был Марсель, с которым испанец расстался в апреле прошлого года. Ранее Мичел тренировал Райо Вальекано, Реал В, Хетафе, Севилью и Олимпиакос.