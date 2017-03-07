Испания

Экс-полузащитник Барсы Хави хотел бы поработать тренером в родной команде, но сейчас пока к этому не готов.

При обсуждении возможного преемника Луиса Энрике, среди претендентов называлась и кандидатура Хави. Сам 37-летний экс-капитан Барселоны, нынче выступающий за катарский Аль-Садд, в принципе не против, однако пока считает, что ему рано об этом думать.

"Стать тренером Барселоны всегда было моей мечтой, — признался Хави в интервью Le Parisien. — Сейчас я лишь в начале пути к этой цели, надо пройти соответствующее обучение, узнать секреты тренерской кухни..."

"Именно поэтому разговоры о том, что я могу уже летом сменить Луиса Энрике просто смешно. Да, я в этом году заканчиваю карьеру игрока, и, возможно, вернусь в Барселону, но не в главную команду, а на какой-то начальный уровень".