Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль считает, что его бывший тренер Хорхе Сампаоли способен тренировать даже Барселону.
Хорхе Сампаоли, getty images
08 марта 2017, 11:19
Сампаоли со сборной Чили сумел впервые в истории команды выиграть Копа Америка в 2015 году. Сейчас аргентинец работает с Севильей. Под его руководством Нервион идет на 3-м месте в Ла Лиге, пытаясь навязать борьбу за чемпионство Реалу и Барселоне.
Хорхе называют одним из главных кандидатов на смену наставнику Барсы Луису Энрике, который покинет каталонцев в конце сезона.
"Сампаоли достоин тренировать любую команду", — цитирует Видаля Omnisport.
"Хорхе продемонстрировал это в сборной Чили и я надеюсь, он сможет принять команду побольше".
Под руководством Сампаоли Севилья идет на 3-м месте в Ла Лиге, пытаясь навязать борьбу за чемпионство Реалу и Барселоне. Сейчас команда на 3 пункта отстает от Реала и на 4 – от Барселоны.