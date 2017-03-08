Испания

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль считает, что его бывший тренер Хорхе Сампаоли способен тренировать даже Барселону.

Сампаоли со сборной Чили сумел впервые в истории команды выиграть Копа Америка в 2015 году. Сейчас аргентинец работает с Севильей. Под его руководством Нервион идет на 3-м месте в Ла Лиге, пытаясь навязать борьбу за чемпионство Реалу и Барселоне.

Хорхе называют одним из главных кандидатов на смену наставнику Барсы Луису Энрике, который покинет каталонцев в конце сезона.

"Сампаоли достоин тренировать любую команду", — цитирует Видаля Omnisport.

"Хорхе продемонстрировал это в сборной Чили и я надеюсь, он сможет принять команду побольше".

Под руководством Сампаоли Севилья идет на 3-м месте в Ла Лиге, пытаясь навязать борьбу за чемпионство Реалу и Барселоне. Сейчас команда на 3 пункта отстает от Реала и на 4 – от Барселоны.