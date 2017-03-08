Испания

Нападающий Реала Карим Бензема признался, что атакующее трио Реала не в восторге от критики, которая направлена в их адрес.

Вчера Реал обыграл Наполи 3:1, однако тройка нападения мадридцев в лице Карима Бензема, Гарета Бэйла и Криштиану Роналду не смогла забить ни одного мяча. Их неоднократно критиковали по ходу сезона и Бензема это не по душе.

"Конечно, меня, Роналду и Бэйла беспокоит критика. Мы не только забиваем голы, но и проделываем много работы во благо команды", — заявил Карим, в субботу забивший 2 мяча Эйбару.

"Когда матч получается нелегким, потом всегда указывают на нас. Но мы работаем, чтобы побеждать. У нас нет времени обсуждать подобные вещи. Мы просто работаем".

К слову, защитник мадридцев Марсело, заверил, что критика не беспокоит нападающих команды: "Критика в одно ухо влетает и из другого вылетает", — отметил бразилец.

В нынешнем сезоне Бензема забил 15 голов во всех турнирах, Бэйл – 9, а Криштиану Роналду – 25.