Испания

Депортиво спасается в матче против Бетиса

В перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги против Бетиса Депортиво дома ушел от поражения благодаря голу с пенальти на последних минутах игры.

twitter.com/LaLiga

В первых трех матчах под руководством Пепе Меля Депортиво набрал столько же очков (5), сколько и в девяти матчах до его назначения. Депортиво — Бетис 1:1

Голы: Борхес, 90+3 (пенальти) — Пиччини, 70 Депортиво: Лукс — Хуанфран, Аррибас, Сидней (Альбентоса, 67), Луизинью — Борхес, Москера — Гил (Джон, 80), Чолак, Фажр (Хоселу, 74) — Андоне Бетис: Адан — Пиччини, манди, Песселья, Тоска, Дурмиси — Брашанац (Наварро, 86), Пардо (Мартинес, 82), Донк (Петрос, 62), Себальос — Санабриа Предупреждения: Гил, Андоне, Москера, Альбентоса — Донк, Пардо, Себальос, Адан, Песселья, Манди, Мартинес