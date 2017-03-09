Руководство мадридского Реала проявляет интерес к спортивному директору Севильи Рамону Мончи.
Реал хочет пригласить Мончи, ФК Севилья
09 марта 2017, 15:55
Президент Реала Флорентино Перес заинтересован в услугах спортивного директора Севильи Рамона Мончи, сообщает Canal Sur.
Перес впечатлен работой Мончи в Севилье, благодаря которой клуб провел множество выгодных трансферов. В Мадриде Мончи также может получить должность спортивного директора и быть ответственным за трансферную кампанию.
Конкуренцию Реалу может составить Рома и клубы АПЛ, которые также хотели бы видеть 48-летнего специалиста по трансферам.
Стоит отметить, что такой ажиотаж вокруг персоны Мончи неспроста. Спортивный директор уже неоднократно заявлял о желании покинуть Севилью. Прошлым летом ему это не удалось сделать из-за деталей контракта, которые вынуждали его заплатить 10 млн евро за досрочный разрыв.