Испания

Флангового защитника Порту Диого Далота может перебряться в Примеру.

Барселона и Реал заинтересованы в приобретении 17-летнего флангового полузащитника Порту Диого Далота. Об этом сообщает AS.

Молодой футболист защищает цвета резервной команды Порту и считается очень перспективным талантом. Испанская пресса сравнивает его физические данные с нападающим Реала Криштиану Роналду.

По данным источника, руководство Реала уже контактировало с агентами Далота, а Барса даже предложила за игрока10 млн евро.Но эта сумма не устроила руководство Порту. Португальцы повесили на игрока ценник в 20 млн евро.

Далота выступает за молодежные сборные Португалии U-17 и U-19. Он сыграл в 17 матчах, в которых отметился 1 голом.