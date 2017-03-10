Флангового защитника Порту Диого Далота может перебряться в Примеру.
Диого Далота (слева), Getty Images
10 марта 2017, 09:45
Барселона и Реал заинтересованы в приобретении 17-летнего флангового полузащитника Порту Диого Далота. Об этом сообщает AS.
Молодой футболист защищает цвета резервной команды Порту и считается очень перспективным талантом. Испанская пресса сравнивает его физические данные с нападающим Реала Криштиану Роналду.
По данным источника, руководство Реала уже контактировало с агентами Далота, а Барса даже предложила за игрока10 млн евро.Но эта сумма не устроила руководство Порту. Португальцы повесили на игрока ценник в 20 млн евро.
Далота выступает за молодежные сборные Португалии U-17 и U-19. Он сыграл в 17 матчах, в которых отметился 1 голом.