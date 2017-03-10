Испания

Football.ua представляет анонс поединка 27-го тура чемпионата Испании между Эспаньолом и Лас Пальмасом.

Эспаньол — Лас Пальмас

Пятница, 21:45, Барселона, Корнелья-Эль Прат

Матчем-открытием очередной хорнады станет поединок в Барселоне, где местный Эспаньол сразится с Лас Пальмасом. Черная полоса Желтых, кажется, подошла к концу. После четырех поражений кряду подопечные Кике Сетьена на выезде отобрали очки у Реала (3:3), а затем в родных стенах покуражились с Осасуной — 5:2. Особенно радует то, что Лас Пальмас снова начал забивать. Для сравнения — в последних двух турах Пальмы забили восемь голов, тогда как за предыдущие четыре — всего один.

Эспаньол же в текущем сезоне играет на привычном неплохом уровне. Попугаи стабильно набирают очки с командами из нижней части таблицы, однако побороться за зону Лиги Европы уже вряд ли получится. В сегодняшнем поединке Эспаньол является фаворитом не только из-за домашней арены. Дома Канарейки проигрывают редко, тогда как Лас Пальмас в этом сезоне в выездных поединках, мягко говоря, не блещет.

Из-за перебора желтых карточек в сегодняшнем матче Лас Пальмасу не помогут форвард Марко Ливая и хавбек Роке Меса. Также по-прежнему травмированы Хави Кастельяно, Монторо и Роша Мачадо. У Эспаньола кадровых проблем также хватает. Так, из-за повреждений сегодня не сыграют Лео Баптистао, Виктор Санчес и Марк Наварро.

Ориентировочные составы:

Эспаньол: Диего Лопес — Хави Лопес, Рейес, Дуарте, Мартин — Перес, Хурадо, Давид Лопес, Пьятти — Кайседо, Морено

Лас Пальмас: Варас — Симон, Лемос, Бигас, Д. Кастельяно — Гомес, Трухильо, Виера, Тана, Боатенг, Хесе

Не сыграют: Баптистао, В. Санчес, Наварро — Х. Кастельяно, Мачадо, Монторо

Дисквалифицированы: Ливая, Меса (оба — Лас Пальмас)

Под вопросом: Элдер Лопес (Лас Пальмас)

Интересные факты:

- Лас Пальмас не может победить на протяжении 11 выездных матчей в чемпионате.

- В 6 из последних 7 домашних матчей Эспаньола было забито как минимум 3 гола.

- Эспаньол побеждал Лас Пальмас в последние 3 домашних матчах во всех турнирах.

- Из последних 10 домашних матчей Эспаньол проиграл лишь раз.

прогноз 2:1

Александр Пузик, Football.ua