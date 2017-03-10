Football.ua представляет анонс поединка 27-го тура чемпионата Испании между Эспаньолом и Лас Пальмасом.
twitter.com/rcdespanyol
10 марта 2017, 13:09
Эспаньол — Лас Пальмас
Пятница, 21:45, Барселона, Корнелья-Эль Прат
Матчем-открытием очередной хорнады станет поединок в Барселоне, где местный Эспаньол сразится с Лас Пальмасом. Черная полоса Желтых, кажется, подошла к концу. После четырех поражений кряду подопечные Кике Сетьена на выезде отобрали очки у Реала (3:3), а затем в родных стенах покуражились с Осасуной — 5:2. Особенно радует то, что Лас Пальмас снова начал забивать. Для сравнения — в последних двух турах Пальмы забили восемь голов, тогда как за предыдущие четыре — всего один.
Эспаньол же в текущем сезоне играет на привычном неплохом уровне. Попугаи стабильно набирают очки с командами из нижней части таблицы, однако побороться за зону Лиги Европы уже вряд ли получится. В сегодняшнем поединке Эспаньол является фаворитом не только из-за домашней арены. Дома Канарейки проигрывают редко, тогда как Лас Пальмас в этом сезоне в выездных поединках, мягко говоря, не блещет.
Из-за перебора желтых карточек в сегодняшнем матче Лас Пальмасу не помогут форвард Марко Ливая и хавбек Роке Меса. Также по-прежнему травмированы Хави Кастельяно, Монторо и Роша Мачадо. У Эспаньола кадровых проблем также хватает. Так, из-за повреждений сегодня не сыграют Лео Баптистао, Виктор Санчес и Марк Наварро.
Ориентировочные составы:
Эспаньол: Диего Лопес — Хави Лопес, Рейес, Дуарте, Мартин — Перес, Хурадо, Давид Лопес, Пьятти — Кайседо, Морено
Лас Пальмас: Варас — Симон, Лемос, Бигас, Д. Кастельяно — Гомес, Трухильо, Виера, Тана, Боатенг, Хесе
Не сыграют: Баптистао, В. Санчес, Наварро — Х. Кастельяно, Мачадо, Монторо
Дисквалифицированы: Ливая, Меса (оба — Лас Пальмас)
Под вопросом: Элдер Лопес (Лас Пальмас)
Интересные факты:
- Лас Пальмас не может победить на протяжении 11 выездных матчей в чемпионате.
- В 6 из последних 7 домашних матчей Эспаньола было забито как минимум 3 гола.
- Эспаньол побеждал Лас Пальмас в последние 3 домашних матчах во всех турнирах.
- Из последних 10 домашних матчей Эспаньол проиграл лишь раз.
прогноз 2:1
Александр Пузик, Football.ua