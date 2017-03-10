Испания

Реал и Барселона впервые за 35 лет проведут товарищеский матч.

Барселона и Реал проведут товарищеский матч в рамках International Champions Cup — крупного товарищеского турнира.

Уже известна дата и место товарищеского Эль Класико. Матч состоится в Майами на Hard Rock Stadium, 29 июля.

Стоит отметить, что Реал и Барселона впервые сыграют товарищеский матч с 1982 года. В ХХ веке команды регулярно играли между собой товарищеские матчи и за все время наиграли 33 игры вне официальных турниров.

Помимо испанских грандов, в турнире должны принять участие Манчестер Юнайтед и Ювентус.