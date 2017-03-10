Испания

Форвард Атлетико Кевин Гамейро не может полноценно тренироваться из-за проблем с животом.

Как информирует официальный сайт Атлетико, Гамейро испытывает боли в левой передней мышце живота. Из-за этой проблемы Кевин не может тренироваться в полную силу.

В ближайшее время форвард будет работать с физиотерапевтами.

Точные сроки возвращения Гамейро в общую группу не сообщаются, однако он наверняка пропустит выездной матч против Гранады, который состоится 11 марта.

В текущем сезоне 29-летний француз провел за Матрасников 38 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 ассистов.