Испания

Центральный защитник Реала Пепе готов помочь своей команде в ближайшем матче.

Пепе получил повреждение по итогам матча с Наполи в Лиге чемпионов (3:1).

Из-за травмы в последние дни португальский защитник тренировался по индивидуальной программе.

Как информирует Marca, сегодня 34-летний футболист занимался в общей группе команды и тренировался игрок при этом без каких-либо ограничений.

Таким образом, Пепе сможет принять участие в матче против Бетиса, который состоится в воскресенье в рамках 27-го тура Ла Лиги.

В текущем сезоне Пепе провел за Реал 11 матчей в Примере, забил 1 гол и отдал 1 ассист.