Испания

В следующем сезоне Лас Пальмас может возглавить известный итальянский наставник Клаудио Раньери.

Контракт нынешнего тренера Лас Пальмаса Кике Сетьена истекает в конце сезона. Стороны еще не договорились о его продлении.

AS сообщает, что Лас Пальмас собирает над тем, чтобы пригласить Клаудио Раньери, если переговоры с Сетьеном провалятся.

Клаудио пребывает без работы после того, как в прошлом месяце был уволен из Лестера, сделав его чемпионом Англии в прошлом сезоне.

Еще одним претендентом на замену Сетьену издание называет Роберто Де Дзерби. Этот специалист в начале нынешнего сезона безуспешно поработал с Палермо.