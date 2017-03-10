В 27-м матче Ла Лиги Эспаньол отпраздновал домашнюю победу над Лас Пальмас (4:3).
twitter.com/LaLiga
10 марта 2017, 23:41
В увлекательном матче с семью забитыми голами Эспаньол обыграл Лас Пальмас.
Эспаньол — Лас Пальмас 4:3
Голы: Давид Лопес, 1, Морено, 45+1, Пьятти, 53 (пенальти), Хурадо, 74 — Лемос, 31, 49, М. Гарсия, 84
Эспаньол: Диего Лопес — Х. Лопес, Дуарте, Рейес, Карикол — Пьятти (Фуэго, 89), Хунке, Давид Лопес, Хурадо — Морено, Кайседо (Перес, 74)
Лас Пальмас: Рауль — Симон, Гарсия, Бигас, Лопеш — Лемос, Гомес (Экспосито, 68) — Халилович (Эрнан, 88), Виера, Хесе (М. Гарсия, 72) — Боатенг
Предупреждения: Пьятти — Рауль, Лемос, Бигас