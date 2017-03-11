Испания

Форвард Атлетико Антуан Гризманн прокомментировал победу Барселоны над ПСЖ.

Нападающий Матрасников Антуан Гризманн поделился о победе Барселоны над ПСЖ.

"Во Франции говорили, что ПСЖ уже в четвертьфинале Лиги чемпионов. А Барселоне давали ноль шансов на выход в следующий этап. Однако победа Барселоны была спектаклем. Вот почему я и люблю футбол", — цитирует Гризманна La1.

Подопечные Унаи Эмери вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив Барселоне на Камп Ноу со счетом 6:1 после домашней победы 4:0.