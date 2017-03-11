Испания

В родных стенах Летучие Мыши с трудом вырвали ничейный результат у хихонского Спортинга (1:1).

Валенсия в общем играла лучше своего соперника, однако именно Спортинг блы близок к тому, чтобы покинуть Месталью с тремя очками. Спас хозяев поля поздний гол Мунира Эль Хаддади.

Валенсия — Спортинг Х 1:1

Голы: Эль Хаддади, 85 — Чоп, 60

Валенсия: Алвес — Монтойя (Мина, 63), Мангала (Баккали, 82), Гарай, Гайя — Солер, Парехо — Канселу, Орельяна, Эль Хаддади — Дзадза

Спортинг Х: Куэльяр — Дуглас, Бабен, Мере, Канелья — Альварес, Весга, Касес (Торрес, 80) — Кармона, Чоп (Кастро, 77), Бурги (Элдерсон, 73)

Предупреждения: Орельяна, Дзадза, Мангала — Касес, Дуглас, Чоп, Куэльяр, Торрес

На 55-й минуте Парехо не реализовал пенальти (вратарь).