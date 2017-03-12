Испания

Нападающий Барселоны Неймар страдает от болей в приводящей мышце, а полузащитник Рафинья не сыграет против Депортиво из-за гастроэнтерита.

12 марта Барселона сыграет на выезде против Депортиво в 27-м туре Ла Лиги.

Официальный сайт каталонцев сообщил, то Неймар не сыграет против клуба из Ла-Коруньи по причине болей в приводящей мышце.

Также Луис Энрике не сможет рассчитывать на бразильского хавбека Рафинью, у которого гастроэнтерит.

По-прежнему травмированы и поэтому не попали в заявку защитники Алейш Видаль и Жереми Матье, а вот голкипер Жорди Масип не отправился в Ла-Корунью по решению Луиса Энрике. Стоит отметить, что вместе с первой командой отправится полузащитник Барселоны В Карлес Аленья.

Поединок между Депортиво и Барселоной начнется сегодня в 17.15 по киевскому времени.