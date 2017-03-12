Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс сегодняшних матчей двадцать седьмого тура чемпионата Испании.

Реал Сосьедад — Атлетик Б

Воскресенье, 13:00, Сан-Себастьян, Аноэта. Арбитр — Санчес Мартинес.

Принципиальный матч, в котором сразятся претенденты на место в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Сосьедад изо всех сил пытается угнаться за мадридским Атлетико, который располагается на 4-м месте в турнирной таблице Примеры, а Бильбао старается столкнуть с 6-й строчки Вильярреал.

Сегодня очки нужны обеим командам, поэтому можно не сомневаться, что игра получится боевой и страсти не поле не будут утихать вплоть до финального свистка. Именно матч между Сосьедадом и Атлетиком смело можно назвать игрой тура. В первом круге команды порадовали болельщиков пятью забитыми голами. Надеемся, что сегодня будет такой же открытый и зрелищный футбол.

Что касается проблем с составами, то сегодняшний поединок пропустят Карлос Мартинес, Иманол Агиррече и Виллиан Хосе, выступающие за Реал, а в составе команды из Бильбао будет отсутствовать Сабин Мерино. Дисквалифицированных игроков нет.

Ориентировочные составы:

Реал Сосьедад: Рулли — Одриосола, Навас, Мартинес, Юри — Прието, Ильярраменди, Сурутуса — Вела, Хуанми, Оярсабаль

Атлетик Б: Ираисос — Маркос, Ляпорт, Альварес, Баленсиага — Беньят, Сан Хосе — Вильямс, Гарсия, Мунианин — Адурис

Не сыграют: Мартинес, Агиррече, В. Хосе — Мерино

Под вопросом: Сурутуса, Вела — Де Маркос, Кепа

Интересные факты:

- Атлетик не может забить на протяжении 5 последних матчей на выезде;

- Атлетик проиграл в 5 из последних 6 выездных матчей в чемпионате.

- Реал С и Атлетик в последних 6 из 7 матчей на Аноэте забивали менее 3 голов.

Депортиво – Барселона

Воскресенье, 17:15, Ла-Корунья, Риасор, Арбитр встречи — Фернандес Борбалан.

Барселона посреди недели без преувеличений совершила подвиг на Камп Ноу. После выездного поражения от ПСЖ со счетом 4:0 сине-гранатовые смогли одолеть соперника со счетом 6:1 и вышли в следующую стадию Лиги чемпионов. До сих пор в СМИ не утихают споры по поводы судейских решений, но факт остается фактом — Барселона совершила один из самых впечатляющих камбэков 21 века.

Наверняка в городе только недавно перестали праздновать впечатляющую победу, а теперь пора возвращаться к делам внутренним. В рамках 28-го тура Ла Лиги подопечные Луиса Энрике отправятся на Риасор, где им будет противостоять Депортиво. Барселона не знает горечи поражений в чемпионате на протяжении 19 матчей кряду, а в последних 6 встречах блаугранас неизменно побеждали.

Видится, что и в сегодняшнем поединке у Барселоны проблем не возникнет. После такой героической победы, которая случилась всего несколько дней назад, каталонская команда наверняка продолжит свой победный путь.

Кадровые проблемы есть у обеих команд. У Барселоны по-прежнему травмирован Алейш Видаль, который в текущем сезоне уже не сыграет. Также не помогут команде в сегодняшнем матче Рафинья Алькантара и Неймар, у которых проблемы со здоровьем. Из-за дисквалификаций в сегодняшней игре за Депортиво не сыграют Москера и Андоне, тогда как до конца не ясно, смогут ли выйти на поле Какута, Сидней и дос Сантос.

Ориентировочные составы:

Депортиво: Люкс — Хуанфран, Аррибас, Альбентоса, Наварро — Борхес, Бергантиньос — Фажр, Чолак, Хиль — Хоселу

Барселона: тер Штеген — Роберто, Умтити, Пике, Альба — Гомеш, Бускетс, Иньеста — Месси, Суарес, Алькасер

Не сыграет: Видаль, Рафинья, Неймар (все — Барселона)

Дисквалифицированые: Москера, Андоне (оба — Депортиво)

Под вопросом: Какута, Сидней, дос Сантос — Матье

Интересные факты:

- В последних четырех выездных матчах против Депортиво Барселона забивала минимум 4 гола;

- Барселона не проигрывала на протяжении последних 19 матчей Примеры;

- Барселона побеждала Депортиво в последних пяти выездных матчах на выезде;

- Депортиво не может победить в 9 из последних 10 матчей в Ла Лиге.

Сельта — Вильярреал

Воскресенье, 19:30, Виго, Балаидос. Арбитр встречи — Малеро Лопес.

Еще один очень интригующий матч, в котором сойдутся крепкий середняк чемпионата и претендент на место в Лиге чемпионов. Речь о Сельте и Вильярреале соответственно. Кельты в четверг провели непростой поединок против Краснодара (2:1) в Лиге Европы, что несомненно говорит в пользу Вильярреала.

Желтой Субмарине нужно обязательно побеждать на Балаидосе, ведь ввиду вчерашней победы Атлетико на Гранадой (1:0) отставание Вильярреала от Матрасников достигло уже 7 очков. Нет сомнений, что гости будут играть на победу, однако мы уже неоднократно убеждались в силе Сельты на родном стадионе. Вполне возможно, что команды сегодня будут играть в открытый футбол, и мы станем свидетелями яркой игры и множества голов.

У Вильярреала по-прежнему в лазарете остается основной голкипер Серхио Асенхо, тогда как за Сельту сегодня не сможет сыграть Рубен Бланко. В остальном же проблем у команд нет, если не считать несколько футболистов, участие которых в сегодняшнем матче находится под небольшим вопросом.

Ориентировочные составы:

Сельта: Альварес — Мальо, Кабрал, Ронкалья, Хони — Васс, Радоя — Аспас, Хосабед, Систо — Гвидетти

Вильярреал: Фернандес — Марио, Руис, Мусаккьо, Коста — дос Сантос, Тригерос, Б. Сориано, Р. Сориано — Сольдадо, Бакамбу

Не сыграют: Бланко — Асенхо

Под вопросом: Пабло — Сольдадо, Адриан, Черышев, Гонсалес

Интересные факты:

- В последних 10 из 11 домашних матчей Сельты было забито как минимум 3 гола.

- В 8 последних домашних матчах из 10 Сельта забивала минимум дважды.

- Сельта не проигрывает в 9 из последних 10 домашних матчей;

- Вильярреал не проигрывает в последних 6 выездных матчах.

- Сельта и Вильярреал в 5 последних матчах на Балаидосе из 6 не забивали больше 2 голов.

- Вильярреал не проигрывает Сельты в 5 последних выездных матчах во всех турнирах.

Реал — Бетис

Воскресенье, 21:45, Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр встречи — Матеу Лаос.

На вчерашний пресс-конференции главному тренеру Реала Зинедину Зидану задавали провокационные вопросы, намекая, что во многих матчах Сливочным удается победить благодаря крайне спорным решением арбитров.

Француз на удивление спокойно отреагировал на нападки со стороны прессы и сказал, что Реал добивается побед благодаря своей уникальности и своей силе.

Будут ли подопечные Зидана уникальны сегодня в матче с Бетисом? Увидим позднее, однако понятно, что зацепиться за какие-либо очки гостям будет крайне трудно.

Очередной матч из-за дисквалификации пропустит один из лидеров Реала Гарет Бэйл. Валлиец продолжает отдыхать по собственной глупости. Из этой ситуации Гарет должен извлечь урок и впредь не допускать таких оплошностей, ведь он является ключевым исполнителем команды и на решающем отрезке сезона его услуги очень пригодятся Реалу.

По-прежнему травмирован Рафаэль Варан, а у Бетиса из-за повреждения не сыграет Жонас Мартен.

Ориентировочные составы:

Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Роналду

Бетис: Адан, Манди, Песселья, Тошка — Нварро, Петрос, Пардо, Брашанац, Дурмиси — Кастро, Себальос

Не сыграют: Варан — Мартен

Дисквалифицирован: Бэйл (Реал)

Интересные факты:

- Реал побеждал в последних 20 из 37 матчей Ла Лиги;

- Сливочные побеждали Бетис в последних 6 домашних матчах;

- В последних 9 домашних матчах Примеры Реал забивал минимум дважды;

- В 10 из 11 последних встреч Реала было забито минимум 3 гола.

Александр Пузик, Football.ua