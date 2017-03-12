Испания

Подопечные Луиса Энрике потеряли важные очки в чемпионате Испании.

Еще совсем недавно сезон для Барселоны складывался неудачно: сперва большое отставание в чемпионате от Реала, затем 0:4 от ПСЖ в Париже. Однако сейчас и то, и другое фаны каталонцев могут вспоминать лишь с улыбкой. Потому что и во внутреннем первенстве, и в главном еврокубке Месси и Ко продолжают бороться и, кстати, имеют достаточно неплохие шансы на победу в каждом турнире.

Соперником Барселоны в 27-м туре чемпионата Испании был Депортиво. Команда из Ла-Коруньи не знала горечи поражений в последних трех матчах до встречи с Барсой, однако и победа среди них была лишь одна. Поэтому практически все эксперты ставили в этом матче на каталонский гранд.

Матч на Риасоре начался спокойно: "сине-гранатовые" завладели мячом и стали постепенно прижимать соперника к воротам. Однако ни у Месси, ни у Суареса не получалось создать что-то по-настоящему опасное.

Депортиво своей игрой немного расслабил соперника и напомнил о себе на 40-й минуте. Сперва после прострела с фланга и удара с разворота от Хоселу мяч в красивом прыжке перевел на угловой тер Штеген. А вот после розыгрыша этого корнера гости открыли счет — после неразберихи в штрафной мяч отскочил к тому же Хоселу, и он с близкого расстояния расстрелял ворота гостей. 1:0.

Начало второго тайма порадовало фанов Барселоны. Уже через минуту после стартового свистка арбитра гости сравняли счет — мяч в штрафной Депортиво отскочил к Луису Суаресу, который сильным ударом прошил голкипера Депортиво Люкса.

Пропущенный мяч взбодрил хозяев, и те стали отвечать своими атаками на действия соперника, чего почти не делали до перерыва. Опасных моментов в матче не возникало вплоть до 74-й минуты. Тогда первый удар хозяев в красивом акробатическом прыжке отразил тер Штеген, но уже через несклолько секунд Бергатиньос заставил немецкого кипера капитулировать, точно пробив головой после навеса Чолака.

До конца матча имели возможность забить еще обе команды, но ни удар Месси со штрафного, ни контратака три в одного от Депортиво не принесли результата. В итоге, Барселона не зарабатывает ни одного очка и упускает возможность оторваться от Реала.

Депортиво — Барселона 2:1

Голы: Хоселу, 40, Бергантиньос, 74 — Суарес, 46.

Депортиво: Люкс — Хуанфран (Руис, 86), Альбентоса, Аррибас, Наварро — Борхес, Бергантиньос — Гама (Какута, 71), Фажр, Хиль (Чолак, 62) — Хоселу.

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Маскерано, Альба — Гомеш (Ракитич, 58), Бускетс, Денис Суарес (Алькасер, 76) — Месси, Луис Суарес, Туран (Иньеста, 58).

Предупреждения: Наварро, Хоселу.