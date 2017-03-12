Испания

Невероятная серия, в течение которой Барселона не проигрывала в матчах, в которых забивал Луис Суарес, подошла к концу после 72 игр.

Поражение от Депортиво со счетом 2:1 было 73-м матчем, в котором за Барселону отличался Луис Суарес.

Каталонцы выиграли 66 и сыграли вничью шесть из 72-х матчей, но неожиданное поражение на Риасоре положило конец впечатляющей серии.

Депортиво вышел вперед на 40-й минуте благодаря голу Хоселу, но в самом начале второго тайма Суаресу удалось сравнять счет. Тем не менее, за 15 минут до конца встречи Берхантинос принес победу Депортиво.