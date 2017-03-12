Испания

В 27-м туре Ла Лиги Барселона на выезде уступила Депортиво со счетом 2:1.

Нападающий Барселоны Луис Суарес верит, что каталонцы все еще способны выиграть Ла Лигу.

"Это поражение никак не связано с матчем против ПСЖ, у нас было достаточно дней для отдыха", — сказал Суарес.

"Депортиво борется за выживание, и мы знали, что это будет очень трудный матч. Думаю, мы потеряли концентрацию на несколько минут в первом тайме. Они беспощадны, если дать им шанс".

"Мы не прекратим сражаться в Ла Лиге, мы все еще способны завоевать титул".

После 27-ми сыгранных матчей Барселона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 60 очков, но мадридский Реал, у которого 59 очков, имеет два матча в запасе.