Испания

Бланкос смогли отыграться на Сантьяго Бернабеу, а вот Сельта, проиграв Вильярреалу, продолжает падение.

Реалу грех было не воспользоваться осечкой Барселоны и не вернуть себе лидерство в Примере. Однако первый мяч в поединке оказался в воротах Кейлора Наваса, и лишь после того, как гости остались в меньшинстве, Серхио Рамос записал на свой счет очередной победный гол за Бланкос.

Теперь мадридцы опережают в турнирной таблице Барсу, да еще и имеюьт игру в запасе.

Реал — Бетис 2:1

Голы: Криштиану Роналду, 41, Серхио Рамос, 81 — Навас, 25, автогол.

Реал: Навас — Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело — Хамес Родригес (Лукас Васкес, 69), Модрич, Кроос, Иско (Асенсио, 79) — Мората (Бензема, 71), Криштиану Роналду.

Бетис: Адан — Пиччини, Манди (Рафа Наварро, 84), Пеццелья, Тошка, Дурмиси — Брашанац (Алегрия, 86), Рубен Пардо, Дани Себальос — Санабрия, Рубен Кастро (Петрос, 64).

Предупреждения: Марсело — Пиччини.

Удаление: Пиччини, 78, повторное предупреждение.

Сельта — Вильярреал 0:1

Гол: Солдадо, 45.

Сельта: Серхио Альварес — Уго Мальо, Серхи Гомес (Васс, 82), Ронкалья, Планас — Радоя (Яго Аспас, 69), Диас — Хьюльсагер (Бово, 59), Хасабед, Бонгонда — Росси.

Вильярреал: Андрес Фернандес — Марио Гаспар, Мусаккьо, Виктор Руис, Хауме Коста — Дос Сантос, Тригерос, Бруно, Сориано (Родри Эрнандес, 89) — Солдадо (Сансоне, 71), Бакамбю (Саму Кастильехо, 81).

Предупреждения: Уго Мальо, Планас, Яго Аспас, Бонгонда — Солдадо, Андрес Фернандес, Хауме Коста, Дос Сантос, Мусаккьо.