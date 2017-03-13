Испания

Защитник Реала Серхио Рамос прокомментировал игру своей команды в матче против Бетиса, а также рассказал о своем забитом голе.

Рамос снова спас свою команду. Его десятый гол в этом чемпионате принес победу Реалу в матче против Бетиса (2:1), благодаря чему "сливочные" поднялись на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

"Это была странная игра", — сказал Серхио после матча.

"В конце матча мы гнались за временем, так как важно было выиграть матч, чтобы стать лидерами в чемпионате".

"Еще один победный гол? Я рад снова забить. Этот гол посвящаю своей жене".

После 26 сыгранных матче в Ла Лиге Реал занимает первое место, опережая Барселону на два очка, но у Галактикос есть еще игра в запасе.