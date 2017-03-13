Испания

Легендарный полузащитник Барсы Андрес Иньеста может продолжить свою карьеру в каталонском клубе.

Барселона может продлить контракт с Андресом Иньестой до 2020 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испанец играет за "сине-гранатовых" 21 год. Действующий контракт Иньесты истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне Андрес сыграл за Барсу во всех турнирах 14 матчей и отдал 3 асисста.

Барселона проиграла Депортиво (2:1) в 27-ом туре чемпионата Испании. Депортиво вышел вперед на 40-й минуте благодаря голу Хоселу, но в самом начале второго тайма Суаресу удалось сравнять счет. Тем не менее, за 15 минут до конца встречи Берхантинос принес победу Депортиво.