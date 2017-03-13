Испания

Защитник Атлетико Стефан Савич получил перелом носа в игре против Гранады (1:0).

В 27-м туре Ла Лиги Атлетико минимально переиграл Гранаду благодаря голу Антуана Гризманна.

В концовке поединка защитник Матрасников в одном из эпизодов получил болезненный удар в область носа.

Официальный сайт Атлетико сообщает, что проведенные медицинские обследования показали перелом носа у Савича.

Впрочем, это не помешает защитнику играть – он будет выходить на поле в защитной маске.