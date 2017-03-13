Защитник Атлетико Стефан Савич получил перелом носа в игре против Гранады (1:0).
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13 марта 2017, 14:08
В 27-м туре Ла Лиги Атлетико минимально переиграл Гранаду благодаря голу Антуана Гризманна.
В концовке поединка защитник Матрасников в одном из эпизодов получил болезненный удар в область носа.
Официальный сайт Атлетико сообщает, что проведенные медицинские обследования показали перелом носа у Савича.
Впрочем, это не помешает защитнику играть – он будет выходить на поле в защитной маске.