Испания

Нападающий Барселоны Неймар и полузащитник команды Рафинья Алькантара вернулись в общую группу.

Неймар и Рафинья пропустили вчерашний матч Барселоны против Депортиво (1:2).

У бразильца были проблемы с приводящей мышцей, а испанец отсутствовал в заявке из-за гастроэнтерита.

Сегодня же оба футболиста вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает AS.

И Рафинья, и Неймар смогут помочь своей команде в матче 28-го тура чемпионата Испании, когда Барселона примет Валенсию.