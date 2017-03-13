Нападающий Барселоны Неймар и полузащитник команды Рафинья Алькантара вернулись в общую группу.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
13 марта 2017, 14:12
Неймар и Рафинья пропустили вчерашний матч Барселоны против Депортиво (1:2).
У бразильца были проблемы с приводящей мышцей, а испанец отсутствовал в заявке из-за гастроэнтерита.
Сегодня же оба футболиста вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает AS.
И Рафинья, и Неймар смогут помочь своей команде в матче 28-го тура чемпионата Испании, когда Барселона примет Валенсию.