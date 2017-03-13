Испания

Голкипер Реала Кейлор Навас признает свою вину в пропущенном мяче против Бетиса.

В 27-м туре Ла Лиги Реал добыл волевую победу над Бетисом – 2:1. Хозяева открыли счет после грубейшей ошибки Наваса, который не сумел справиться с ударом Антонио Санабрии.

До этого костариканец мог быть удален с поля за столкновение с Дарко Брашанацем.

"Я остановил удар Санабрии и попытался забрать мяч, но у меня была не лучшая позиция. Я дотронулся до мяча правой рукой, но мне не повезло, случился ужасный момент", — заявил Навас.

"Я знаю, что мои товарищи по команде доверяют мне. Пообещал им, что больше не буду допускать ошибок".

Сейчас Реал на 2 пункта опережает Барселону и имеет при этом игру в запасе.