Испания

Лидер Барселоны Лионель Месси получит щедрое вознаграждение за подпись под новым контрактом.

Руководство Барселоны продолжает вести переговоры с Лионелем Месси о продлении контракта. Аргентинцу готовы предложить очень выгодные финансовые условия ради того, чтобы он продолжил выступать за клуб.

По условиям нового контракта, Месси сразу получит 40 миллионов евро лишь за то, что подписал новое соглашение. Также игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

Стоит отметить, что нынешний контракт Месси действует до лета 2018 года.

Ранее партнер Лионеля Месси Неймар уверял, что аргентинец точно продлит контракт с Барселоной.