Испания

Мадридский Атлетико и городские власти согласовали цену выкупа участка, на котором проходит строительство нового стадиона Матрасников.

Сделка оценивается в 30,4 млн. евро плюс проценты. Кроме того Атлетико согласился потратить дополнительные 29,8 млн. евро на развитие прилегающей территории.

Стоимость была скорректирована с учетом того факта, что клуб приобретает на 50% больше земли, чем предусмотрено в первоначальном соглашении, составленном в 2008 году.

Также было согласовано, что стадион не будет использоваться ни на одной из будущих Олимпиад, проводимых в Испании, и Атлетико сохраняет права на исключительное использование стадиона.

Атлетико переедет на новую арену Ванда Метрополитано, строительство которой проходит на месте стадиона Ла-Пейнета, с начала сезона 2017/18.