Испания

Нападающий мадридского Атлетико Фернандо Торрес вернулся к тренировкам с командой после травмы головы.

Торрес потерял сознание в матче против Депортиво (1:1) 2 марта, но позже был выписан из больницы без серьезных травм.

Несмотря на воссоединение с товарищами по команде на тренировочном поле, в Атлетико подтвердили, что 32-летний нападающий еще не получил от врачей полной ясности.

На прошлой неделе главный тренер Матрасников Диего Симеоне предположил, что Торрес будет готов к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Байера. Первая встреча завершилась победой Атлетико со счетом 4:2, а сам Торрес забил четвертый гол своей команды после выхода на замену.