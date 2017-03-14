Испания

Полузащитник Реала Лука Модрич прокомментировал свое двухсотое появление на поле в футболке мадридской команды.

Хорватский полузащитник перебрался в Мадрид из Тоттенхэма в 2012 году, королевский клуб тогда заплатил за футболиста 30 миллионов евро. С тех пор Модрич стал ключевыми игроком Реала и с лихвой оправдал все потраченные на него деньги.

Недавно Лука подписал новое соглашение с Реалом, теперь он будет связан с командой контрактом до 2020 года.

В матче 27-го тура Испании между "сливочными" и Бетисом Модрич вышел на поле в качестве игрока Реала в двухсотый раз.

"Я очень счастлив и горд быть частью такого великого клуба", — цитирует Модрича официальный сайт Реала.

"Это очень много для меня значит. Я бы хотел сыграть еще 200 матчей за Реал и выиграть много титулов".

"Считаю, что я стал лучше и как футболист, и как человек. Ежедневное окружение великими игроками помогает развитию на футбольном поле".

В этом сезоне за Реал 31-й летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя ассистами.

