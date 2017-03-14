Испания

Хавбек Барселоны Арда Туран перебывает в плохой физической форме.

У полузащитника каталонцев Арды Турана проблемы с лишним весом. Об этом информирует Don Balon.

Главный тренер Луис Энрике выпустил турецкого хавбека в старте на матч прошедшего тура Примеры против Депортиво (1:2). Туран играл очень плохо, и уже на 58-й минуте Энрике заменил его на Иньесту.

Сообщается, что проблемы с подвижностью Арда Туран испытывает из-за плохой физической готовности и лишнего веса.

Туран сыграл в текущем сезоне Ла Лиги 17 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.