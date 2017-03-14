Испания

Валенсия не сможет рассчитывать на полузащитника Луиша Нани в ближайшее воскресенье в матче с Барселоной.

Нани пребывает вне игры с 22 февраля – тогда он получил травму подколенного сухожилия в игре против Реала.

В стане Летучих Мышей надеялись, что португалец, который все еще не возобновил полноценные тренировки, сумеет восстановиться к игре против Барселоны.

"Во время восстановления после травмы левого бедра Нани почувствовал перенапряжение в правой приводящей мышце, из-за чего не сможет сыграть в следующем матче", — гласит заявление клуба.

Форвард Родриго, который сломал лодыжку в январе и вряд ли сыграет в нынешнем сезоне, сегодня приступил к беговым упражнениям впервые после получения травмы.

В нынешнем сезоне на счету Нани 18 матчей в Ла Лиге (3 гола и 6 ассистов).